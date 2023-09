Deux tiers des Américains ont déjà écouté un podcast

(ETX Daily Up) - Aux Etats-Unis, 183 millions de personnes ont déjà écouté un podcast, ce qui représente 64% des Américains de plus de douze ans. L'intérêt pour les podcasts a pris de l'ampleur au fil de ces dernières années. Le secteur a élargi son nombre d'auditeurs, mais aussi la durée d'écoute.

Au cours des cinq dernières années, le nombre d'Américains qui ont déjà écouté des podcasts a augmenté de 45%, selon le rapport "Podcasting today" de Nielsen et Edison Research. Il a même plus que doublé en dix ans. 42% des Américains ont écouté un podcast au cours du dernier mois, et 31% l'ont fait au cours de la dernière semaine. 53% des 12-54 ans sont des auditeurs mensuels de podcasts et en moyenne, les auditeurs hebdomadaires de podcasts en écoutent 9 par semaine.

Le temps consacré à cette activité a lui aussi augmenté ces dernières années, et ce auprès des différentes générations et communautés. D'une manière générale (les Américains de plus de 18 ans), 43% des personnes qui écoutent des podcasts y consacrent entre une et quatre heures par semaine. Environ un quart passent moins d'une heure chaque semaine à écouter des podcasts, 7% entre huit et dix heures et 9% plus de dix heures. Les Américains sont de plus en plus nombreux à écouter intensivement des podcasts. Le rapport précise que chez les 18-34 ans, l'écoute intensive (plus de dix heures par semaine) a augmenté de deux tiers au cours de l'année écoulée. Ils sont 10% à écouter des podcasts plus de dix heures par semaine (contre 6% en 2022), comme les 35-49 ans (8% en 2022).

A l'inverse, les Américains sont moins nombreux à consacrer moins d'une heure à cette activité : en moyenne 26% contre 34% en 2022. Si les formats courts avaient séduit les auditeurs, il semblerait que ces derniers ont dégagé encore plus de temps pour écouter des podcasts, ouvrant ainsi le champ des possibles aux podcasts de format long.

Et cette tendance est visible dans toutes les communautés. D'après l'étude, on remarque que les communautés hispaniques, noires, asiatiques et blanches ont augmenté leur temps d'écoute. Le pourcentage d'Hispaniques passant entre cinq et sept heures à écouter des podcasts est passé de 10% en 2022 à 13% en 2023. Ils sont 8% à consacrer plus de dix heures à ce hobby contre 5% en 2022. La communauté noire est elle aussi concernée puisque 8% (contre 4% en 2022) passent plus de 10 heures par semaine à écouter des podcasts. Les Asiatiques sont également plus nombreux à dédier leur temps libre pour écouter des podcasts : 42% (contre 39%) passent entre 1 et 4 heures, 16% (contre 13%) entre 5 et 7 heures, 7% (contre 6%) entre 8 et 10 heures et 9% (contre 7%) plus de 10 heures d'écoute.

Les auditeurs hispaniques et asiatiques sont d'ailleurs ceux ayant le plus augmenté au cours de ces cinq dernières années. L'étude souligne une croissance de 95% pour les hispaniques et 76% pour les asiatiques parmi les auditeurs mensuels.