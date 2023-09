Onet-le-Château. Retour sur la "der" des vacances

Comme tous leurs copains, les petits vacanciers du centre de loisirs de la MJC ont repris hier, leur cartable et le chemin de l’école, pour une nouvelle année scolaire. Mais entre les livres et les cahiers se cachent bien des souvenirs et des jolies images de ces belles journées, comme autant d’histoires à raconter le temps des récréations… D’ailleurs cette dernière semaine fut bien remplie, entre plusieurs ateliers, un peu d’activité sportive et des grands jeux, s’est glissée un bel après-midi à Aquavallon et une très belle journée à Vabres, où les plus grands se sont essayés à la prise de drapeaux, tandis que les petits fabriquaient des bracelets de fleurs, le matin et après le pique-nique et une petite pause digestive (photo), tous se sont éclatés avec le parcours du combattant, puis une belle balade jusqu’au rucher et l’arboretum. Quant au dernier jour, une méga "crêpe party" les a bien occupés : pour les faire, mais surtout pour les déguster !