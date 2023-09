Valady. La boxe française remonte sur le ring

Après un retour sur les rings réussi l’année dernière, le club de savate boxe française nuçois va reprendre ses entraînements pour la saison 2023-2024 à la salle pour tous de Nuces.

Sous la houlette du président Kévin Spiegel, initiateur SBF et du directeur technique Michel Costes, les cours reprendront mercredi 20 septembre à 19 heures pour les adultes et adolescents de plus de 12 ans. Les enfants de 6 à 11 ans feront leur retour le lundi 25 septembre.

Toutes les personnes désirant adhérer au club cette saison devront se pré-inscrire le lundi 18 septembre de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle pour tous de Nuces. Les documents nécessaires sont téléchargeables sur le site "abc. Nuces". Pour cette saison, les cours enfants (6-11 ans) seront remis en place le lundi de 18 heures à 19 heures. "Toutefois, précise Michel Costes, la possibilité de prendre les enfants plus jeunes (6 à 8 ans) reste ouverte avec acceptation de l’équipe encadrante, en fonction de la maturité, de la morphologie, et de la motivation de l’enfant". Les cours adultes et adolescents de plus de 12 ans auront lieu le lundi et le mercredi de 19 heures à 20 h 30. Les dirigeants envisagent également de former 1 à 2 initiateurs afin d’alléger la charge des intervenants actuels.

Sous réserve de réponses négatives au questionnaire de santé-sport, les enfants seront exemptés de certificat médical, ainsi que les adultes de moins de 50 ans qui renouvellent leur licence.

La saison passée, 5 jeunes de 13 à 18 ans et Keavin Spiegel ont participé à des compétions sous forme d’assauts, une performance que le club souhaite renouveler cette année. Pour rappel, lors des assauts, les coups ne doivent pas être portés avec puissance mais sous forme de touche, où la technique est privilégiée.

Contact : 06 17 38 25 39 25 18.