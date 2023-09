Les membres de la Fnaca Bozouls Comtal à la découverte de l’Ardèche

C’est par une belle journée ensoleillée, que le groupe des adhérents et amis de la Fnaca du canton de Bozouls Causse Comtal, s’est retrouvé au petit matin (4 heures) dimanche 3 septembre pour partir à la découverte de l’Ardèche.

Après un arrêt petit-déjeuner à l’aire de d’Ambrussum, le groupe était attendu au château des Roure à Labastide-de-Virac, en Ardèche. Château datant de la fin du Moyen Âge et classé en 1978 au titre des monuments historiques. Place majoritairement protestante, le château était un point stratégique entre Nîmes et Privas pendant les tensions religieuses.

Lors de la visite de l’édifice, on peut découvrir les salles du château aménagées, la magnanerie avec l’élevage du ver à soie et le travail du fil de soie. La visite du château se termine sur le chemin de ronde et le donjon avec un panorama exceptionnel. La visite du musée de la Soie, ouvert au public en 2002, offre un aperçu très complet des différentes étapes de fabrication du fil de soie. Face au site superbe du Pont d’Arc un déjeuner attendait les visiteurs, une arche naturelle de 54 m de hauteur. La visite s’est poursuivie par les grottes de "Chauvet 2", inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, c’est la plus grande réplique au monde qui s’étend sur 3 500 m2 et rassemble des dessins d’art rupestre d’une qualité exceptionnelle datés de 36 000 ans. Cette grotte du paléolithique a été découverte en 1974.

Sur le retour, une halte pour le dîner, avec une arrivée sur la cité de Bozouls à 23 h 30.

Tous étaient ravis de cette escapade.