Onet-le-Château. Une reprise réussie sous le soleil

Une soirée des plus conviviales ce samedi au Café associatif ou du moins en extérieur, entre le café et le Gaeq, Dame Météo ayant bien voulu être complice de ces retrouvailles, pour lesquelles le Café associatif offrait à tous un apéro pour acter "la reprise"… Une occasion pour les adhérents et habitants du quartier de reprendre contact, avant de nouvelles animations qui ne manqueront pas d’être proposées. Pour l’heure, ce sera une reprise en douceur, un moment pour renouveler les adhésions (2 € pour l’année) et se retrouver les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h 30 à 18 h 30. La prochaine commission animation aura lieu le lundi 25 septembre.