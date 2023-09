VIDEOS. Grèce : après les incendies dévastateurs, des pluies torrentielles causent de terribles dégâts dans le pays

Au moins un mort est à déplorer dans les inondations qui touchent plusieurs villes en Grèce depuis lundi.

Des pluies torrentielles se sont abattues en Grèce, inondant maisons et routes et faisant au moins un mort, ont annoncé les pompiers mardi 5 septembre 2023. "L'homme est mort après l'effondrement d'un mur près de la ville de Volos, probablement à cause du mauvais temps", a déclaré à Reuters un responsable des pompiers, sans donner plus de détails.

Selon l'agence de presse Athens News Agency, le mur s'est effondré alors que l'homme, un éleveur de bétail, tentait d'atteindre ses animaux.

Sur les côtes, des vidéos amateurs ont capté des voitures en train de se faire emporter jusqu'à la mer et se faire dévorer dans les vagues.

Après les incendies meurtriers du mois d'août

La tempête Daniel traverse l'ouest et le centre de la Grèce depuis lundi. En quelques heures, il est tombé 780 mm dans la ville de Zagora, 545 mm à Portaria ou encore 279 mm à Volos.

Des centaines d'appels aux services d'urgence pour pomper l'eau ont été enregistrées, quelques jours seulement après qu'un incendie mortel ayant fait des ravages pendant plus de deux semaines a été maîtrisé dans le nord du pays. Selon la Commission européenne, la Grèce a fait face à la fin du mois d'août "au plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne".

Des images diffusées par la chaîne publique ERT montrent des voitures emportées par des pluies torrentielles sur des rives boueuses de Volos, ville portuaire du golfe Pagasétique. Un homme est porté disparu à Volos après que sa voiture a été emportée par la tempête, a déclaré le porte-parole des pompiers, Ioannis Artopoios, à la télévision Skai. "Son fils est sorti (de la voiture) mais le père a été emporté et une opération de recherche est en cours", a déclaré Ioannis Artopoios.

Les autorités ont restreint la circulation dans la région. En 2017, des crues soudaines en Grèce avaient tué 25 personnes et laissé des centaines d'autres sans abri.