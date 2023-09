Bozouls. Arnaud Viala sur le chantier des Cardabelles

Jean-Luc Calmelly, maire de la cité et conseiller départemental, a accueilli le président du Département Arnaud Viala. Magali Bessaou, élue au Département et quatre adjoints de la municipalité accompagnaient le président pour une visite des différents chantiers dans la cité. Il s’agissait principalement du complexe "Cardabelles" (ancienne salle des fêtes et gymnase) qui prend une bonne tournure concernant l’avancement des travaux.

La nouvelle salle de 1 400 m2 est dotée d’une scène de 177 m2 et d’un parquet de danse de 180 m2, d’un espace bar, d’une billetterie, de sanitaires, d’un espace de rangement et d’un office qui deviendra une salle des fêtes et aussi de spectacles, de conférences.

Des manifestations d’envergure pourront y être également organisées. Un local juxtaposé de 110 m2 accueillera le matériel du Ski club. Une salle de 120 m2 avec bar, sanitaires est à disposition et un extérieur sous auvent est positionné à l’entrée. Le gymnase d’entraînement de taille équivalente au précédent est réaménagé et réhabilité.

Une attention majeure est portée sur l’isolation thermique et l’acoustique. Les extérieurs vont être végétalisés pour offrir convivialité et lieux d’échanges à la population.et aux visiteurs.

Ce chantier a été pensé pour répondre aux demandes croissantes d’espaces de rencontres et se mettre en conformité avec les exigences de sobriété climatique, tout ceci en renforçant la claustration et en optimisant le système de chauffage (les prévisions annoncent une économie de 75 %).

La fin des travaux est programmée courant mars 2024. Une visite très intéressante pour le président Arnaud Viala qui a découvert les nouveaux aménagements extérieurs (parkings) de la médiathèque et les abords de l’école St-François.