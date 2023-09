Baraqueville remporte la 3e édition des Jeux

Samedi dernier, c’est tout le Pays ségali qui était en effervescence. Les (presque) 23 communes qui composent le territoire s’étaient donné rendez-vous à Colombiès pour la 3e édition de leurs "Jeux" portés par l’association du même nom. Ils étaient près de 380 venus concourir sur les six disciplines proposées ce jour-là. Sur le plan de la compétition, c’est Baraqueville qui remporte cette édition et inscrit son nom au palmarès après Tauriac-de-Naucelle en 2017 et Camjac en 2019.

La sélection bordeaux du point culminant du Ségala a également remporté l’épreuve de VTT, tandis que Camboulazet a été le meilleur viseur au tir à l’arc, Naucelle n’a pas coupé à la victoire de la belote, Camjac a pointé 1er à la pétanque, Cabanes a été le plus fort au tir à la corde et la commune hôte de Colombiès a tombé le plus de quilles. Au final, le podium général a été complété de Camjac (2e) et de Colombiès (3e). Toutefois, le plus important n’est finalement pas dans les classements, les jeux ont été créés pour fédérer le territoire et prônent la convivialité. Vu l’engouement que suscite cette manifestation, on peut en déduire que la recette fonctionne, plusieurs maires se prêtant même personnellement au "jeu". Michel Delmas, le nouveau président de l’association, peut être fier de ce succès : "C’était un gros travail mais le résultat en valait la peine : nous avons pu compter sur les associations du village qui ont été très impliquées dans le bon déroulement de la journée. De plus, les communes et leurs représentants ont largement répondu présents ! Il faut aussi remercier nos partenaires financiers majeurs qui ne nous ont pas lâchés, à savoir le Département, Groupama, le Crédit Agricole et bien sûr la communauté du Pays ségali."

Si le trophée va rester pendant deux ans à Baraqueville, le bureau de l’association va maintenant devoir réfléchir à trouver un nouveau village d’accueil pour 2025. À bon entendeur…