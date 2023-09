Onet-le-Château. "Bien-être, corps et santé" avec Christian Cabantous, dans sa salle

Sportifs ou pas, ceux qui veulent retrouver une forme différente, basée sur le corps, sont attendus par Christian Cabantous, dans sa salle "Bien-être, corps et santé", située au 4 rue des Oeillets. Fort d’une expérience d’une quarantaine d’années dans les arts martiaux, titulaire d’un diplôme universitaire sport et cancer, il est praticien en thérapie sportive depuis une quinzaine d’années à la Cami. La méthode corporelle employée dans la salle BCS vise à "favoriser une prise de conscience individuelle et collective", d’un "prendre soin".

Christian Cabantous analyse les contraintes des personnes, décrypte les tensions et altérations physiques initiales et y remédie par une approche anatomique et structurelle du mouvement. Il met également en place des exercices spécifiques qui permettent de déverrouiller les articulations, relâcher le système musculosquelettique, et préparent efficacement à retrouver une prise de conscience et une réappropriation de son corps.

La prise en charge se fait par groupes de 18 personnes maximum ou bien par séance individuelle. Les horaires : lundi, mardi et jeudi de 18 heures à 19 heures, de 19 h 15 à 20 h 15, lundi de 12 h 20 à 13 h 20, jeudi de 9 heures à 10 heures et de 10 h 15 à 11 h 15. Plus de renseignements au 0682945345 ou à christian.cabantous@gmail.com.