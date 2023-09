"Des facilitateurs entre producteurs et consommateurs" : l’agriculture paysanne se cherche un avenir

Lancée au niveau régional en 2003, l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne a ses adeptes en Aveyron. Au sein de certains territoires, elle fait partie d’une logique de consommation. Néanmoins, l’engagement obligatoire et le manque de choix sont également un frein dans un département qui s’appuie sur des réseaux, nombreux et variés, de distribution.

C’est bien loin de l’Aveyron, et même de la France, qu’est née l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap). Un peu par hasard, le Japon est précurseur de ce genre de distribution de "paniers". La pollution au mercure d’une rivière a ainsi incité les habitants à mettre la pression sur les agriculteurs : les consommateurs s’engageaient à acheter des produits en amont si l’arrosage n’était pas réalisé avec de l’eau impropre. "C’était un enjeu sanitaire avant tout", poursuit Cyril Martinie, délégué régional bénévole du réseau.

"Un enjeu sanitaire avant tout"

"Cela s’est ensuite poursuivi aux États-Unis avant d’arriver en France, en 2001, au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce n’est que deux ans plus tard que l’Amap s’est installée en Midi-Pyrénées, et plus particulièrement à Tournefeuille."

Des fidèles et des interrogations

L’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne souffle donc, cette année, ses 20 bougies, avec notamment un événement de taille, à Toulouse, sur les allées Jean-Jaurès, samedi 23 septembre. "Pour bien comprendre le fonctionnement, c’est ni plus ni moins qu’un groupe de citoyens qui s’organise, à l’avance, pour acheter des produits de paysans, qu’ils soient maraîchers ou éleveurs", explique Cyril Martinie.

Un groupe de citoyens qui s'organisent pour acheter des produits paysans

"Au départ, les paniers étaient remplis essentiellement de viandes, mais, très vite, les légumes ont pris le dessus. Cela s’est étendu ensuite aux fruits, aux œufs… Au total, il existe une vingtaine de produits. Au sein de l’ancienne région Midi-Pyrénées, les Amap des différents départements sont en autonomie complète. Nous ne voulions pas construire un système vertical. Ce sont avant tout des histoires humaines."

En Aveyron, il en existe également quelques-unes, bien ancrées au sein de leur territoire. C’est ainsi le cas à Bozouls où l’Amap a été créée, en 2012, par Pascale Cavalier, toujours présente encore aujourd’hui.

"J’étais en reconversion professionnelle pour devenir maraîchère. J’ai trouvé un associé et nous avons lancé le réseau. Nous sommes aujourd’hui trois producteurs pour 45 paniers par semaine avec des légumes, des œufs, des colis de viandes et des yaourts. Depuis le Covid-19, nous avons abandonné le marché d’Espalion, très chronophage, pour proposer une journée hebdomadaire supplémentaire. Nous avons des "mangeurs" fidèles depuis le début et certains apprécient de ne pas savoir les produits qu’ils auront ! "

Ce qui n’est pas le cas pour tout le monde et qui reste une des raisons pour lesquelles certaines Amap ont été rayées de la carte départementale. "Nous avons arrêté car les gens ne s’y retrouvaient plus", explique-t-on, par exemple, à l’Amap des Boraldes, à Sainte-Geneviève-sur-Argence. "Et, les producteurs non plus. Nous tenions à évoluer dans nos paniers et les consommateurs souhaitaient, de plus en plus, choisir leurs produits. Nous avons donc opté pour d’autres formes de distributions."

Un chiffre en forte baisse

Sur la vingtaine d’Amap en Aveyron, il n’en resterait ainsi qu’une poignée. Au sein du territoire de Réquista, Amapatout connaît des hauts et des bas depuis une quinzaine d’années. "C’est un système extrêmement militant qui compte beaucoup de contraintes, comme l’obligation du 100 % biologique", avance un consommateur de longue date. "Je trouve que cela fonctionne mieux en périphérie des villes, comme à Toulouse. Ici, dans notre milieu rural, la diversité et les nombreux réseaux de distribution ont l’avantage de poser les bonnes questions."

À l’Amap du Bassin, le sourire est néanmoins de mise, même si "certains ont peur de s’engager, préfèrent avoir le choix des produits et, finalement, après la demande de renseignements, passent à autre chose". Elle a été créée il y a quatre ans après une discussion avec un maraîcher bio local. Les responsables ont trouvé ensuite leur rythme de croisière grâce à deux producteurs de légumes, de Port d’Agrès, et de pains biologiques de Boisse-Penchot qui s’installent une fois par semaine, le mardi, dans les locaux de la brasserie des Mousses du Rouergue.

"Des facilitateurs"

" Nous sommes des facilitateurs entre des paysans et des consommateurs, ces derniers ayant une culture de ce type de distribution. Après le Covid-19, les gens ont découvert qu’il existait de bons produits pas très loin de chez eux. Malheureusement, deux ans après, beaucoup sont revenus à leurs habitudes des grandes surfaces… " Ce qui expliquerait, également, pourquoi des Amap sont obligées de fermer leurs portes.