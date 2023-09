Decazeville. La fête annuelle va enflammer la ville ce week-end

À partir de vendredi et jusqu’à dimanche, les forains, les musiciens et des troupes de danseurs s’empareront de la ville à l’occasion de la fête annuelle.

Dans les rues de Decazeville, voilà quelques jours que les festivités se préparent. Dès vendredi, la ville s’embrasera pour trois jours de fêtes, avec des animations, des concerts dans les bars et une grande fête foraine. "Il y aura 80 attractions sur trois sites différents, place Decazes, place Cabrol et sur le parking du Laminoir", précise Sarah Perrain des services techniques de la municipalité, qui s’est occupée de placer les forains. La jeune association Decazeville comité tiendra une buvette au Laminoir, en partenariat avec la radio Totem qui gérera l’animation et fera gagner des tickets de manèges.

Samedi et dimanche, des troupes de danseurs déambuleront librement au cœur de la ville, qui a fermé spécifiquement. "Pour des questions de sécurité, le site est entièrement bouclé", explique Patrick Innocenti.

L’élu tient à rappeler que le périmètre de la fête sera bloqué sans interruption de vendredi 20 heures à dimanche 21 heures et demande aux habitants de prendre leur précaution pour ne pas voir leur véhicule bloquer dans le périmètre.

Dans les cafés et bars

Place Decazes, place Cabrol et parking du Laminoir 1

Parking du Laminoir 2

Bars et cafés. Ils sont aussi de la fête

New Bar : Samedi dès 21 heures, soirée salsa avec DJ’S Mario David et Julie de Toulouse

L’Escale : Samedi dès 21 heures, Fred Cruvelier Band distillera un blues électrique, de Muddy Water à Georges Thorogood, avec des compositions qui dressent un pont entre le rock et la pop. Dimanche dès 17 h 30, Les Rétroviseurs, un groupe du coin, revisitera la pop rock des années 70-80.

Le Jalousie : vendredi 20 h 30, le groupe de cinq musiciens Bloc-Notes de Saint-Santin-de-Maurs proposera des reprises de morceaux pop rock de la scène française et internationale.

Le Phœnix : Vendredi dès 21 h 30, les groupes de rock Spartak Methanol – CPPN Rockin’Club puis Shoeshiners se produiront.

Samedi dès 21 h 30, Otakemat puis Mustach Garcia & Super Sergent enflammeront la scène sur des sons rock punk.

Le Charbon : Vendredi, le groupe KB Kiss, puis DJ Fab animeront la soirée. Samedi, une soirée cubaine est organisée

Place Decazes, place Cabrol et parking du Laminoir 1

Samedi soir : Invitation au Brésil avec Piment Chaud et leurs rythmes festifs et des danses samba et danseuses brésiliennes, les majorettes albigeoises Les Street Ladies, le groupe samba d’Onet-Le-Chateau Tamos Juntos et la formation de six musiciens lotois Sax’s Banda

Dimanche après-midi : C’est vers les Antilles et les Caraîbes que Who-So emmènera les spectateurs avec des magnifiques costumes set musiques biguine, zouk, calypso, mazurka, merengues, soca… La fanfare montpelliéraine Gradisca et ses sept musiciens rassembleront autour d’un répertoire original et festif, inspiré des Balkans. Enfin, la Banda d’Objat et sa vingtaine de musiciens corréziens feront raisonner leur répertoire très varié Parking du Laminoir 2. Samedi soir, bal en plein air à partir de 22 heures et show laser de Podium Equinoxe avec Kévin Meenitro.