La Loubière. Le président du Département en visite

Le président du conseil départemental Arnaud Viala a effectué une visite du canton Causse Comtal pour constater l’avancement des chantiers soutenus, pour se mettre à l’écoute des projets des communes composant le canton. Il était accompagné des conseillers départementaux Magali Bessaou et Jean-Luc Calmelly, respectivement maires de La Loubière et de Bozouls, de Florence Cayla, maire de Sébazac, Laurent De Vedelly, maire d’Agen d’Aveyron, Nicolas Bessière, maire de Gabriac ; les maires de Rodelle et Gages Montrozier étaient excusés. La visite du bureau d’études IB2M à Gages était également programmée pour écouter son souhait d’une nouvelle implantation. Le président a pris note des projets de Bozouls et Sébazac visant à reconsidérer les centres bourgs et des communes moins urbanisées de maintenir commerces et services de proximité. Ces objectifs vont dans le sens de la volonté d’accueillir en Aveyron de nouveaux résidents séduits par des cadres de vie et une dynamique économique. Le projet de prolongement de la 2x2 voies de Sébazac à Sévérac-d’Aveyron a été évoqué par le président Viala qui attend impatiemment une invitation du préfet de région pour activer ce dossier majeur qui sera réalisé avec le souci de réduire les impacts environnementaux et avec un financement inédit public-privé en cours d’étude. Le Département est soucieux du développement durable autant que du développement économique et agira avec fermeté pour que cet axe essentiel soit mis en chantier dans le fuseau validé par une DUP. Cette visite territoriale a donc permis de témoigner d’une ferme volonté d’agir et d’entreprendre en osmose.