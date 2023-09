Onet-le-Château. Les vacances mises à profit pour réaliser des travaux

Afin d’accueillir les élèves dans des conditions optimales, la municipalité a profité de la période estivale pour procéder à de nombreux travaux, réalisés par les services techniques de la Ville et les entreprises sous-traitantes. Ainsi, toutes les écoles ont bénéficié de travaux de maintenance, aménagements et réparations. À l’école des Narcisses : remplacement du faux plafond et des luminaires fluo par des appareils Led et mise en place du système anti-intrusion. À l’école des Genêts : réfection à 100 % de la toiture en zinc sur 3 ans et réalisation du réseau filaire pour système anti-intrusion, d’ici la fin d’année. Et à l’école Pierre-Puel : remplacement des menuiseries du 1er patio, le second sera réalisé durant les vacances d’automne.