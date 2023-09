Occitanie : pourquoi la SNCF va passer à la caisse chaque fois qu'un train aura au moins 5 minutes de retard

Carole Delga annonce que l'Occitanie sera la Région "la plus pénalisante" de France avec les retards de trains régionaux.

"Nous savons que les citoyens sont excédés par les retards, la fiabilité est importante. Les trains doivent être à l’heure, sinon tu casques !", a déclaré la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, au moment de la signature d'une nouvelle convention avec la SNCF, mardi 5 septembre 2023.

Un accord sur 10 ans pour améliorer le trafic en Occitanie et pousser le nombre de voyageurs à 100 000 par jour dans les trains régionaux liO... et qui s'annonce intraitable sur la ponctualité. Carole Delga annonce que la Région devient "la plus pénalisante" de France avec les retards de train. Ces pénalités peuvent atteindre 5 % du coût d'exploitation des trains, rapporte Actu.fr.

La SNCF devra passer à la caisse dès qu'un train aura 5 minutes de retard à l'arrivée, avec un plafond qui sera progressivement augmenté jusqu'à 9 millions d'euros en 2032. L'argent sera versé à la Région qui se chargera de dédommager les voyageurs abonnés.

110 trains supplémentaires, rames rénovées, réouverture de lignes...

La convention signée avec la SNCF prévoit la création de 110 trains supplémentaires par jour dans ces 10 ans à venir. "Nous allons passer de 560 trains liO par jour aujourd'hui à environ 700 trains ", a annoncé Philippe Bru, directeur régional SNCF Occitanie. Des trains supplémentaires apparaîtront notamment sur la ligne Rodez-Albi-Toulouse à partir de 2024 et jusqu'à 2029.

La Région annonce également la réouverture de cinq lignes de train dès 2024. Carole Delga promet qu'aucune gare ne disparaîtra jusqu'en 2032. Sur la période 2023-2031, 83 rames seront rénovées, notamment avec des rames bi-mode électrique-hydrogène.

La Région a annoncé que toutes les gares d'Occitanie seront accessibles aux personnes à mobilité réduite d'ici fin 2024.