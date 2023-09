Port de l'abaya à l'école : l'interdiction est validée par le conseil d'Etat

La mesure voulue par le ministre de l'Education Gabriel Attala été adoubée et s'appliquera bien dans les écoles, lycées et collèges français.



L'abaya, cette robe longue portée par les jeunes musulmanes, est bien pour le Conseil d'Etat un signe ostensible d'appartenance à une religion : la plus haute juridiction administrative française a validé ce jeudi 7 septembre son interdiction dans les écoles, collèges et lycées français.

Appliquée par décret et par une circulaire par le gouvernement à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, cette mesure prônée par le ministre de l'Education Gabriel Attal restera donc en place. Le Conseil d'Etat, saisi le 1er septembre par un recours de l'association Action droits des musulmans (ADM), estime en effet que "l’interdiction du port de ces vêtements ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale", et rappelle que "la loi interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève, une appartenance à une religion" , relate France Info.