Pourquoi on ne verra pas la députée Sandrine Rousseau en Camargue les 9 et 10 septembre prochains ?

CLIN D'ŒIL. La députée écologiste est à l'origine d'une polémique sur la virilité symbolisée par une entrecôte grillée sur un barbecue, lequel est aussi une "discipline sportive" à l'honneur ce mois de septembre aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Et où ces dames sont bien souvent les plus fortes...



"Il faut changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité". Cette phrase signée de la députée EELV de Paris Sandrine Rousseau, lancée il y a un an le 27 août 2022, a créé une sacrée polémique dans la classe politique française et au-delà.

A droite ons'en prend aux "délires" de Sandrine Rousseau comme le chef des LR Eric Ciotti, détaille BFMTV, ou alors on défend son homme, son vrai, à l'instar de Nadine Morano.

La journaliste du Figaro et d'Europe 1 Eugénie Bastié, elle, a envie de défendre ce "petit rituel résiduel d’une virilité impitoyablement pulvérisée partout dans la culture".

A gauche, on défend Sandrine Rousseau, comme le journal Libération qui, déclarations scientifiques à l'appui, affirme que oui, faire cuire de la viande grillée au "barbec'" est un symbole viril. La députée insoumise Clémentine Autain prend aussi la défense de sa consoeur en affirmant que la femme mange deux fois moins de viande que l'homme.

Deux fois moins ? Possible. Mais est-ce pour cela vrai que le barbecue soit un symbole de virilité, une activité réservé aux mecs ? Si vous lisez ce qui va suivre, rien n'est moins sûr...

En tous les cas, depuis sa petite phrase, Sandrine Rousseau a reçu via les réseaux sociaux bien des photographies de grillades sur barbecue de la part d'internautes viandards peu délicats sur l'affaire, mais parfois non sans humour ou dérision. Notamment fin juin 2023, ou avec l'été, les barbecues comme les hirondelles revenaient dans les cours et les jardins.

Des petits partages que certains qualifieront d'amicaux (certains ne le sont vraiment pas, ou sont à côté de la plaque, alors que sur d'autres on voit que la barbaque n'est clairement pas du top niveau), venant même d'adversaires politiques (adhérents Renaissance, référent les Patriotes par exemple), qui attristent un brin notre députée écolo, qui aimerait "diminuer la viande" dans notre alimentation "pour préserver le climat". Un combat écologiste contre la surconsommation et pour l'avenir de la planète qui est urgent, juste et logique, et bien au-dessus de l'interrogation bipolaire et manichéenne que l'on pourrait traduire par : "Quel est le sexe d'un barbecue" ?

Le barbecue, un championnat mixte où les femmes brillent souvent

L'heure est maintenant venue de répondre au titre de cet article et de dire "pourquoi on ne verra pas la députée Sandrine Rousseau en Camargue les 9 et 10 septembre prochains". Parce qu'à cette date-là, au domaine du château d'Avignon des Saintes-Maries-de-la-Mer se déroulera le championnat de France de barbecue, qui fête cette année son 10e anniversaire. Une "compétition" par équipes, avec plusieurs catégories suivant l'aliment grillé (viandes bien sûr -boeuf, taureau, agneau poulet...- mais aussi poissons, légumes, burgers et desserts), et ouverte, elle, aux deux sexes. Le titre de "Grill master" revenant chaque année à l'équipe qui aura effectué les meilleurs classements par catégorie, les équipes pouvant concourir dans plusieurs.

D'ailleurs, plusieurs équipes féminines (les Garrigues Cévennes Girls, les Filles à côtelettes, les Toc Toquées, les Flambeuses, les Belles de jour...) ou mixtes ont non seulement participé à une ou plusieurs catégories de ce championnat, mais ont raflé chacune un ou plusieurs titres ou podiums.

Cette année, au moins une de ces équipes féminines participera à ce 10e championnat de France de barbecue : les Filles à côtelettes, déjà trois fois titrées, et emmenées par la cheffe étoilée de Nîmes Georgina Viou, a révélé Midi Libre. En septembre 2022, Tania, une membre des Filles à côtelettes (absente cette année), avait voulu éteindre la polémique tout en allumant son barbecue en déclarant au Parisien que "faire griller de la viande, c’est un symbole humain qui concerne les hommes comme les femmes". Voilà une équipe qui est bien loin donc des clichés sur la virilité que Sandrine rousseau prête à sa spécialité...