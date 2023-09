Sévérac d'Aveyron. Succès pour le nouveau "sons et lumières"

Malgré un mois de juillet automnal et un gros manque de touristes, l’association Mémoires de Sévérac reste très satisfaite de son résultat. " Bien entendu, comme tout le monde, nous avons souffert de la diminution de fréquentation estivale et de la sérieuse baisse des températures. Mais les spectateurs ayant bravé le froid et la pluie pour assister à notre traditionnel "sont tous repartis ravis et avec le sourire ", ont souligné Pierre et Yves, les coprésidents. Si sur les tribunes, nombreux se protégeaient avec des couvertures mises à leur disposition, à l’inverse l’ambiance y était chaude. La seconde édition du spectacle "Des Pierres et des hommes" fut applaudie comme rarement. Les retours furent très positifs, au-delà des espérances. Et sur scène, les bénévoles tous heureux de jouer, ont su interpréter les rôles tels des pros. L’ambiance avant, pendant comme après le spectacle y était particulièrement conviviale, chaleureuse et solidaire." " Même si nous avons préféré avoir plus de monde, ce fut une vraie réussite, un vrai succès que nous comptons renouveler en 2024. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant fait vivre notre spectacle ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont applaudis ", ajoutent les organisateurs.

Encouragées par cet engouement, les équipes se sont déjà remises au travail.