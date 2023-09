Luc-la-Primaube. Une chanson originale et un clip à la gloire des rugbymen de LSA XV

Le Lévézou Ségala Aveyron XV et le groupe musical et festif aveyronnais "On naît pas bon mais on s’marre" se sont associés pour une initiative inédite. En effet, après plusieurs soirées du club animées par le groupe, une histoire d’amitié est née entre les deux entités et se concrétise désormais par une chanson et un clip à la gloire du club et de son histoire.

Les responsables du club ont tenu une conférence de presse à la Maison du rugby, route de La Capelle Saint-Martin, à La Primaube, pour présenter la démarche qui a conduit à cette création ainsi que le clip en exclusivité. Deux soirées endiablées ont conduit à faire naître ce projet, les 50 ans du club (22 juin 2022) et la réception de Decazeville à La Primaube, samedi 17 décembre 2022.

Au cours de ces soirées, le groupe "On nait pas bon mais on s’marre" (ONPBMOSM) a mis le feu. Entre-temps, chacun de son côté à fait un pas vers l’autre. Le LSA XV en offrant au groupe une belle place sur la couverture de sa plaquette annuelle et ONPBMOSM en préparant une chanson dédiée au club et à son histoire.

Cette chanson, le groupe l’a chanté pour la première fois lors de la soirée du 17 décembre. L‘histoire était donc lancée. Quelques mois plus tard, le groupe décide de s’offrir une journée dans un studio professionnel, afin d’enregistrer certaines de leurs chansons, dont celle du LSA XV. Lors d’une réunion de la commission festivités du club, le groupe est venu présenter le résultat final et proposer la réalisation d’un clip qui retracerait en image l’histoire et la vie du club.

Cette chanson et ce clip, c’est le mariage de deux entités qui ont des ADN et des envies très proches : cultiver l’amateurisme, vivre une aventure locale, familiale et promouvoir le monde rural, cultiver la convivialité et l’amitié. Les deux entités, musicales et sportives, étaient donc faites pour se rencontrer, pour s’amuser et pour s’aimer. Aujourd’hui, c’est donc le résultat de cette amitié et de cette relation.

Une chanson et un clip qui reflètent complètement les états d’esprits respectifs, à la fois artisanal mais abouti, rural, local, proche de nos racines, joyeux, festif mais aussi performant, car nul doute que cette chanson va devenir un tube, le long des mains courantes et dans les soirées d’après-matchs.