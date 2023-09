Saint-Martin-de-Lenne. Une rentrée sur les chapeaux de roues pour l’école

C’est tout excité, qu’ils sont arrivés à l’école en ce lundi. Les 19 élèves de CM1 et CM2 ont vite trouvé leurs marques. Valérie Chincholles, directrice et enseignante de cette classe unique les a accueillis. Une nouvelle rentrée sous le signe du travail dans un cadre serein et de nouveaux projets au service des apprentissages : "Terre de Jeux 2 024" avec des rencontres sportives, des interventions du Comité olympique, de La communauté de communes autour des déchets, des expositions, un projet photo, la classe à horaires aménagés théâtre, un voyage scolaire de cinq jours, un projet autour des abeilles, des rencontres pour lutter contre le harcèlement, participation aux ateliers de la fête de la science…