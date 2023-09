Aveyron : depuis La Fouillade, quel est ce Goret rouergat qui part à la conquête de la capitale ?

S’il est un fidèle des marchés de La Fouillade, Dominique Dalet exporte aussi ses productions charcutières à Paris.

L’ultime marché des producteurs de pays de La Fouillade a baissé le rideau voilà peu. Pour cet ultime tour de piste de début septembre, il ne restait plus que quelques fidèles, parmi lesquels l’infatigable Dominique Dalet. Éleveur de porcs au mas de Cabrit à quelques encablures du cœur du bourg, il avait, il y a pas mal d’années déjà, impulsé avec d’autres confrères le concept des Gorets Rouergats.

Objectif : mettre en valeur une forme d’élevage porcin, loin de la grosse artillerie industrielle, afin de proposer des produits transformés tendance circuits-courts. Avec le temps, tout ne s’en pas, contrairement à ce que chantait Léo Ferré. Saucisses, saucissons, pâtés divins, jambon et autres produits à griller ou à cuire continuent de se disputer la vedette sur les stands des marchés de La Fouillade et de Najac.

A Paris en octobre

Mais la qualité s’exporte et se transporte. Aussi, Dominique et sa charcuterie paysanne, dans le bon sens du terme, n’hésite pas à prendre, non pas son bâton de pèlerin, mais bien le volant de son fourgon réfrigéré pour aller livrer à la demande dans la région toulousaine, comme vers Paris ou ailleurs.

Qui plus est, il sait joindre aussi l’utile à l’agréable, lorsque se profile le Marché des Pays de l’Aveyron, programmé rue de l’Aubrac dans le 12e arrondissement de Paris. Là, se retrouve chaque premier week-end d’octobre la fine fleur des producteurs du département pour le plus grand plaisir des gourmets n’ayant pas encore tiré le rideau sur leurs escapades estivales en Rouergue.

Dominique Dalet ne sera pas le seul du pays Villefranchois sur place. Outre l’auteur fouilladais Michel Lombard, qui sera présent au Salon du livre, sont aussi annoncés les 6, 7 et 8 octobre prochains, la Maison Cabrit de Sainte-Croix (canard de barbarie et veau d’Aveyron et du Ségala), le Gaec de la vallée du Jaoul (conserves de canard gras et oies fermiers), la charcuterie de la maison Linard de Lanuéjouls, les salaisons de la SAS Fontalbat-Mazars de Montsalès ou encore la SA4R veau d‘Aveyron.