Bozouls. La commune s’engage concrètement dans la lutte contre les cancers

Le maire, au côté de la directrice des services et Sabine Klein Tourette adjointe, a accueilli Françoise Mouysset, bénévole du comité de sensibilisation du dépistage des cancers en Aveyron, afin d’organiser le transport gratuit des personnes vers l’hôpital ou le centre de radiologie pour le dépistage des cancers.

Cette institution pour le dépistage du cancer du sein en Aveyron concerne plus de 26 128 femmes âgées de 50 et 74 ans. Elles reçoivent une invitation tous les deux ans pour effectuer leur mammographie ; le taux de participation est de 48,6 % soit 12 193 femmes en 2021. Certaines ne peuvent s’y rendre. Ainsi depuis 12 ans, le comité de sensibilisation propose des covoiturages gratuits sur l’ensemble du département en collaboration avec le CPTS (comité professionnel territorial de santé nord Aveyron). L’objectif est d’encourager la participation des Aveyronnaises au dépistage et lever les différents freins d’ordre psychologique, humain, de mobilité et financier pour se rendre aux examens de mammographie dans les centres hospitaliers et les centres de radiologie.

Ce service gratuit concerne toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans éligibles au dépistage organisé du cancer, mais également les femmes ayant moins de 50 ans et plus de 74 ans ayant besoin d’une mammographie faisant l’objet d’une ordonnance par le médecin traitant.

Comment cela fonctionne ? Il suffit de contacter le comité installé impasse des vieux chênes à Rodez au 06 18 44 25 03 ou par mail à l’adresse comite12.depistage.cancers@gmail.com Marie Rouget, coordinatrice de santé, accompagne la patiente en prenant le rendez-vous et en organisant au mieux le transport gratuitement. La commune met à disposition ses minibus (l’institution à ses chauffeurs). Cet organisme continu ses actions pour les associations en donnant les informations et également dans les collèges, lycées et club du 3e âge.