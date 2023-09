Saint-Léons. Le patrimoine autour de Jean-Henri Fabre

À l’occasion des Journées du patrimoine, la mairie du village, Micropolis, les Amis de Jean-Henri Fabre partagent le souhait d’ouvrir les portes de la maison natale Jean-Henri Fabre, dimanche 17 septembre, de 14 heures à 18 heures, avec au programme des visites commentées du site et notamment deux temps forts, à 15 heures et à 17 heures, avec l’historique de la statue du célèbre entomologiste. La splendide et imposante statue en bronze qui se trouve dans le jardin de cette maison cache bien des secrets et anecdotes. Elle a été réalisée en 1923 pour fêter le centenaire du grand entomologiste. Il y aura aussi des lectures de textes de Jean-Henri Fabre, entre poésie et modernité. Une bouquinerie sera organisée avec vente de livres de Jean-Henri Fabre et sur Jean-Henri Fabre, livres nature, affiches… Entrée gratuite.