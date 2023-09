Saint-Amans-des-Cots. L’office de tourisme s’habille en photos

L’office de tourisme, la communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène, et la mairie de Saint-Amans-des-Côts ont inauguré les aménagements extérieurs et intérieurs du bureau d’information touristique de la Viadène pour Tourisme en Aubrac.

Des photographies de grandes dimensions sont installées sur les murs extérieurs ; elles ont été sélectionnées et acquises par l’Office de Tourisme auprès de plusieurs photographes, tels qu’André Méravilles, Lozère sauvage et Loz’Aubrac.

Elles représentent des sites emblématiques de la Viadène et invitent les visiteurs à s’y rendre : la chapelle du Roc à Huparlac, le château de Thénières, le lac de Saint-Gervais et ses activités, Bes-Bédène, la cascade du Saut du chien, le plan d’eau de Sangayrac, la vue depuis le promontoire du Fajol et le Puy de Montabès. Et à l’intérieur du bureau, la grande photo du barrage de Maury avec le lac de la Selves, fournie par EDF (Pierre Soissons).

L’office de tourisme a financé le mobilier réalisé par l’entreprise Lagarde et la mairie de Saint-Amans-des-Côts a refait le plafond et les éclairages. Aux côtés de quelques prestataires et des agents d’accueil, l’ensemble des élus municipaux et communautaires présents, ont d’une même voix souligné le rôle prépondérant d’un bureau d’information touristique en bourg-centre. Vincent Alazard, président de Tourisme en Aubrac, a rappelé que "le maillage des bureaux a été conservé sur chaque bourg-centre de la communauté de communes", avant que Jean Valadier, président de la communauté de communes, insiste sur la qualité de l’accueil, vecteur important pour l’accueil de nouvelles populations : "Les premiers sourires des agents aux touristes sont essentiels dans le ressenti du territoire. Tourisme et attractivité vont de pair. Nos bureaux d’information touristique sont aussi un premier lien qui peut aboutir à des envies d’installer son projet de vie en Aubrac Carladez et Viadène."

Ces aménagements s’inscrivent dans la stratégie touristique du territoire et de l’office de tourisme, dont un des axes principaux est de professionnaliser l’office de tourisme. Les travaux se poursuivront sur les 5 bureaux d’accueil, afin d’avoir une harmonie entre les sites, et montrer l’appartenance à une même destination : "Tourisme en Aubrac", tout en mettant en avant les spécificités de chaque site.