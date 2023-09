Villefranche-de-Rouergue. Une action de médiation culturelle en musique

Pour la 2e année consécutive, dans le cadre du contrat de ville, l’ensemble vocal et instrumental "À bout de souffle" propose une action de médiation culturelle à Villefranche à destination des adultes. Celle-ci sera animée par le metteur en scène Patrick Abejean sous la direction musicale de Stéphane Delincak.

Il s’agit d’un cycle de 6 ateliers pour des adultes issus du QPV Bastide-Tricot, des personnes en insertion notamment, ateliers centrés sur la confiance et l’estime de soi, à partir d’un travail artistique et musical mené sur les émotions, les sensations et sur l’écoute.

Les dates de ces ateliers (3 heures l’après-midi) sont les suivantes : les 21, 28, 29 et 30 septembre, puis les 5 et 12 octobre, dans la salle voûtée place Bernard Lhez. Il est important de s’engager à assister à tous les ateliers.

Ces ateliers s’articulent avec un spectacle théâtral et lyrique (gratuit) sur les valeurs de la République, "Allons ! Liberté, Que tout mortel te rende hommage…" prévu le samedi 30 septembre à Villefranche, place de la Fontaine si la météo le permet, au théâtre municipal sinon. Les personnes qui suivront les ateliers prendront part aux répétitions et assisteront au spectacle, voire y participeront si elles le souhaitent. Informations : 05 65 65 16 32.

Visions. 17 h 10 et 20 h 30

Anatomie d’une chute. 14 heures et 20 heures

Les As de la jungle 2 : Opération tour du monde. 14 heures

Les Algues vertes. 17 h 25

Ollie & compagnie. 16 h 05

Cinéma Le Vox

Première journée mobilité seniors. Le vendredi 22 septembre, le Point Info Seniors, en partenariat avec le Département et La Région, organise sa première journée "Mobilité Seniors". Au programme : un atelier complet, avec présentation de l’offre de service du territoire, des infos pratiques (lire une fiche horaire, réductions seniors, repérer les différents arrêts de transports en commun, etc.) et une initiation aux différents modes de transport en conditions réelles. trois horaires sont proposés : 9 h 30, 13 h 30 ou 14 h 45 à la Maison des sociétés, salle 1, place Bernard-Lhez à Villefranche. Gratuit et accessible aux PMR. Renseignements et inscriptions au 05 81 39 00 65.