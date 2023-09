Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une belle balade d’Olt à l’Aubrac

Soixante-dix personnes se sont présentées au lieu du rendez-vous dans le cloître. Après avoir reçu quelques consignes, ils ont partagé un petit café avant d’arpenter la montée à pied, à cheval, en vélo vers le Puech de Verlac. C’est dans la bonne humeur que tous les participants sont arrivés vers les coups de midi, sous un soleil radieux, émerveillés par la vue qui s’offrait à eux : un panorama à 360°sur les monts d’Aubrac et la Vallée du Lot. Les employés municipaux avaient, pour la circonstance, installé des tables et amené le matériel nécessaire pour que tous les convives puissent partager l’apéritif offert et ensuite déguster le traditionnel aligot/saucisse. Même si l’affluence était moins importante que l’année précédente, cette édition a été un très beau succès, tous les participants ont apprécié ce moment de convivialité et d’amitié.