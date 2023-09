Villefranche-de-Rouergue : une nouvelle dynamique pour le restaurant "L'épicurien"

Le restaurant L’Épicurien Grill, qui se situe à la gare, a repris du service en début d’été, après quelques mois de fermeture pour des raisons de santé.



Motivé et déterminé, Arnaud Carrière est toujours à fond dans son aventure épicurienne, lancée il y a 5 ans. Son restaurant grill a dû fermer quelques mois en début d’année, pour des raisons de santé du patron. Dès juin, l’établissement a rouvert ses portes pour le plaisir de cuisine locale. « Une bistronomie abordable avec des produits d’ici, des fruits et légumes du marché de Villefranche, ou de mon jardin (betterave, choux, poivrons, fleur de poireaux) », appuie le chef.

La viande a une place centrale dans son restaurant.

Le grill trône d’ailleurs au centre de la cuisine. Le bois vient tout droit du Tarn pour les grillades et la viande du Causse.

Une cuisine à quatre mains

Dernièrement, un nouveau duo s’est construit dans les cuisines de l’Épicurien, entre Arnaud Carrière et Dominique Belinda, gérante de la Marmite Créole (traiteur réunionnais). « On est sur une bonne dynamique, toujours en travaillant dans la continuité et en gardant l’identité du restaurant », poursuit le gérant. « On a une carte éphémère qui change tous les deux à trois jours. On s’adapte toujours aux arrivages pour préparer des plats selon les produits de saison ». Alors tous à vos couverts !