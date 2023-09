Cransac. L’association des géologues du Sud-Ouest dans le Bassin

L’Association des Géologues du Sud-Ouest (AGSO) est un groupement de professionnels de la géologie. Elle regroupe des ingénieurs travaillant dans des compagnies pétrolières, des chercheurs des universités de Bordeaux, Toulouse, Pau,… Progressivement, elle s’ouvre à des amateurs de la géologie et environ cinq sorties par an sont organisées, autour du Bassin d’Aquitaine.

Une visite du Bassin de Decazeville a été organisée par Markus Aretz et Frédéric Christophoul, enseignants-chercheurs à l’université Paul Sabatier de Toulouse. Frédéric Christophoul, originaire du Bassin, indique que "le but de cette sortie était de montrer quelques sites clés pour permettre de mieux comprendre la géologie du Bassin et de ses environs".

Ainsi, après avoir découvert la Découverte de Decazeville puis celle de Combes, un groupe de 27 géologues s’est rendu au musée "Les Mémoires de Cransac". Yves Lacout, de l’association "Les Amis de Cransac", a commenté la visite du musée, en mettant en lumière le passage au cours de l’histoire de Cransac-les-Eaux à Cransac-les-Mines et, enfin, à Cransac-les-Thermes. La visite sur le terrain s’est poursuivie avec des arrêts à la Bessenoits, Firmi et sur le plateau d’Hymnes.