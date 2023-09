Taussac. Le pèlerinage à Notre-Dame-de-Lez très suivi

Le pèlerinage de Lez a connu un bel enthousiasme en réunissant quelque 200 personnes pour assister à ce traditionnel rassemblement religieux. C’est devant les fidèles réunis devant l’oratoire que le père Raymond Capgras nouveau curé de la paroisse Notre-Dame-en-Barrez, assisté pour l’occasion de Jean Adje, curé de Laguiole et Henri Bousquet, venu de Vic-sur-Cère, a célébré l’office.

Les plus courageux étaient venus en marchant depuis Mur-de-Barrez, distant de 5 km. Un repas concocté par la maison Raulhac a été un autre temps fort de cette journée, réunissant 160 convives et dégusté en plein air mais à l’abri du soleil encore très présent en ce début septembre. Au dessert, le père Capgras, qui a plus d’une corde à son arc, a régalé l’assistance en interprétant des airs du pays à la cabrette.