Mur-de-Barrez. Les pierres romanes sont en Carladez

L’association "Patrimoine et culture à Brommes en Barrez" organise "pierres romanes en Carladez, de la sculpture au masque", du 16 au 24 septembre prochain. Sa présidente déclarait lors de l’assemblée constitutive de l’association : "La présence du chemin dit de Cluny qui passe au-dessus du village et qui mène à Conques, l’église romane de Brommes, reconnue comme remarquable pour l’art roman, nous ont incités à formuler ce projet avec la Cie l’Arche de Noé patrimoine et création".

Son directeur artistique et fondateur fait revivre aujourd’hui les spectacles d’une carrière de 50 ans à travers "l’Institut des arts du masque" de Limoux, en 2017. Il a accepté de venir en Nord Aveyron. On retrouve l’Institut des Arts du Masque sur plusieurs lieux du chemin de Cluny (GR 465) ou à sa proximité.

Les 16 et 17 septembre, à la Tour de Monaco de Mur-de-Barrez, en partenariat avec la mairie, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sera proposée l’exposition "L’An Mil", constituée des éléments du spectacle inspiré du tympan de Conques de la Cie Arche de Noé patrimoine et création. Elle se poursuivra jusqu’au 24 septembre. Une visite commentée par son initiateur, Guillaume Lagnel, est prévue le 21 septembre, à partir de 17 heures.

On pourra aussi cheminer avec les Marcheurs du Carladez, le mercredi 22 septembre, à partir de Taussac, pour rejoindre la chapelle clunisienne de Manhaval. À 16 h 30, sera présenté en musique le tableau "Les Vieillards de l’éternité" inspiré du célèbre tympan de Moissac. Y sera évoquée la mémoire de Durand de Bredon, important fondateur de l’abbaye de Moissac et Bredon étant un autre lieu du chemin. Rencontre en partenariat avec la mairie de Taussac et l’association de Manhaval. Les "vieillards de l’éternité" seront aussi présents à l’église de Brommes, samedi 23 septembre, à partir de 18 heures, avec une évocation inaugurale surprise, suivie d’un moment convivial autour d’un buffet (participation 10 €). Elle se poursuivra le dimanche 24 septembre avec une marche à partir de Mur-de-Barrez pour découvrir le chemin de Cluny, avec Lionel Lintihac, historien. Ne pas oublier le concert médiéval, prévu en l’église de Brommes, vendredi 22 septembre, à 20 h 30.

Plus de renseignements au 06 11 30 53 95. Programmes disponibles dans les OT Aubrac-Carladez-Viadène et également sur le site www.tourisme-en-aubrac.com/agenda/semaine-de-lart-roman-en-carladez/