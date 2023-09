Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une nouvelle équipe au collège Denys-Puech

Lundi, c’était la rentrée pour les élèves de sixième du collège Denys-Puech. Le lendemain, c’était l’ensemble les classes de la sixième à la troisième, soit 136 élèves qui retrouvaient une nouvelle équipe. Laura Calvinhac au poste d’infirmière, Monteillet Florian au poste de conseiller principal d’éducation, Mme Solivéres au poste de gestionnaire, Mme Vialaret professeur d’espagnol, Mme Papaix professeur de maths, Mme Combette professeur d’histoire et M. Bardy professeur d’anglais. Brigitte Massat la directrice de l’établissement se félicite de la sérénité de cette rentrée scolaire et tient à remercier M. Marc Bories maire de la commune et Florence Philippe adjointe à la culture et référente des établissements scolaires pour leur présence en ce jour de rentrée ainsi que pour avoir pris le soin de mettre du lien entre M. Le Foch nouveau bibliothécaire et l’établissement.