Les images font le tour du monde depuis mercredi 6 septembre. Une vidéo devenue virale montre l'homme de 36 ans, arrivé en courant pour aborder le ferry dans le port du Pirée, à Athènes, juste à temps, alors que la rampe était encore baissée relate La Dépêche du Midi.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/PfXW2uWdhu