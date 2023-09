Aveyron : quelles rues éviter et où se garer à Bozouls durant le tournage de la série TV "l’Éclipse" ?

Du 19 au 21 septembre prochains, Bozouls s’apprête à accueillir le tournage d’une nouvelle production télévisuelle d’envergure. La série télévisée "L’Éclipse", qui sera diffusée sur France 2 qui a choisi Bozouls comme l’un de ses principaux décors. Bien que certaines scènes soient également tournées sur l’Aubrac, à Montpellier, à Saint-Côme, à Laguiole et à Sebrazac, Bozouls occupera une place de choix dans le scénario de cette mini-série policière composée de six épisodes. Des tournages seront également réalisés dans deux fermes de la commune.

L’Hôtel de ville deviendra, pendant trois jours, le décor de la gendarmerie, tandis que la place de la mairie se transformera, le temps d’une séquence, en la place du village. Les équipes techniques sont déjà sur place, travaillant d’arrache-pied pour organiser le programme de production et minimiser les contraintes liées au tournage. La mairie sollicite donc la collaboration de tous les habitants pour réserver le meilleur accueil à ces professionnels du cinéma. Les accès au centre bourg seront maintenus pendant cette période exceptionnelle. Aucune rue ne sera entièrement fermée à la circulation des véhicules et des piétons, et l’accès aux commerces sera préservé. Cependant, pour garantir la tranquillité et la sécurité du tournage, certaines rues seront bloquées par intermittence pour des durées de 3 à 5 minutes, permettant les prises de vues, aux dates et heures suivantes : Rue du Trou, Haut de la Rue de l’Hospitalet et Place de la Mairie les 19 septembre (7h-20h), 20 septembre (15h-22h) et 21 septembre (9h-22h) ; allée Paul Causse et le haut de la rue de la fontaine les 20 septembre (15h-22h) et 21 septembre (9h-22h) ; rue du château le 20 septembre (9h-15h). Malgré la réservation de certains parkings, tels que ceux du centre social ou du square Denys-Puech, pour les besoins du tournage, d’autres lieux de stationnement sont mis à disposition pour faciliter l’accès aux commerces. Il sera possible de se garer aux endroits suivants : parking du Caminol, parking de l’église, parking de la médiathèque, parking des Allées Denys-Puech, le haut des allées Paul-Causse et route de Saint-Julien. La municipalité souhaite également informer que le marché du jeudi 21 septembre sera maintenu, et que les services de la mairie restent à disposition pour toute information complémentaire qui pourrait être utile. "Nous comptons sur la compréhension et la coopération de tous les habitants pour faire de ce tournage une expérience mémorable et harmonieuse pour notre commune", précise la municipalité.