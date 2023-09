Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon lance sa saison et étoffe sa structure

Tandis que les jeunes basketteurs reprenaient le chemin des terrains en ce début septembre, les dirigeants organisaient une journée portes ouvertes et participaient au forum des associations pour "se faire mieux connaître Basket Vallon et étoffer ses effectifs".

Ce fut également l’occasion de présenter les 3 services civiques recrutés par le club : Damien Cazals, 21 ans, qui s’accorde une césure après 2 années de Staps à Font Romeu, Yohan Lanza, 17 ans, lycéen en terminale et Faustine Pons, originaire du Bassin, étudiante à Albi. Ils seront chargés du développement du club et de différentes autres missions : communication, formation, sport santé, éducation et pédagogie, aide au coaching…

Ces trois trois volontaires seront suivis et accompagnés par un tuteur tout le long de la saison. Une saison qui débute en douceur avec les entraînements pour toutes les équipes et la toute prochaine reprise du championnat qui démarrera progressivement selon les catégories.