En 2024, il y aura plus d’abonnés aux plateformes de streaming en Europe qu'en Amérique du Nord

(ETX Daily Up) - En 2024, l'Europe de l'Ouest dépassera l'Amérique du Nord en nombre de foyers abonnés à des plateformes de streaming, selon une étude. Le Royaume-Uni et l'Allemagne en tête.

D'après les résultats d'une étude menée par Ampere Analysis, le marché du streaming a plus d'avenir en Europe qu'outre-Atlantique. L'Amérique du Nord, comprenant donc les Etats-Unis et le Canada, tombera à la troisième place des régions géographiques dans le monde en termes de nombre de foyers abonnés à une plateforme de streaming.

Selon les estimations d'Ampere Analysis, c'est l'Asie qui dominera le marché en 2024 avec 390,2 millions d'abonnements, suivi de l'Europe de l'Ouest avec 110,6 millions puis enfin l'Amérique du Nord avec 110 millions d'abonnements.

Les plateformes de streaming l'ont d'ailleurs déjà bien compris. Paramount+ , Disney+ ou encore Netflix misent déjà sur les séries et les films asiatiques qui ont déjà rencontré un succès auprès du public. En 2022, Media Partners Asia avait déjà annoncé une hausse du nombre d'abonnements en Asie du Sud-Est. "L'Asie étant la région qui connaît la croissance la plus rapide et la plus importante dans le domaine de la diffusion en continu, c'est probablement là que les investissements dans le contenu seront les plus importants, avec un effet d'entraînement pour les téléspectateurs qui verront de plus en plus de contenus d'origine asiatique sur leurs plateformes de diffusion en continu", souligne l'étude d'Ampere Analysis.

Un engouement qui a visiblement un impact sur les revenus des plateformes. Toujours d'après l'étude d'Ampere Analysis, l'Amérique du Nord ne générera plus la majorité des revenus liés au streaming et passera en dessous des 50% des revenus mondiaux en 2024. "Les diffuseurs mondiaux ciblent de plus en plus les marchés internationaux pour la production afin de répondre à la demande du public en dehors des États-Unis et de soutenir la croissance dans les régions où le potentiel d'acquisition de nouveaux clients est le plus élevé. Déjà, seuls 43 % des séries à venir de Netflix sont produites aux États-Unis et d'autres diffuseurs suivent le mouvement. Amazon Prime et Disney+ produisent également moins de 50 % de leurs séries à venir aux États-Unis et Paramount+ suit rapidement la même voie", explique l'étude.