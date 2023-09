Incidents après la finale de coupe de l’Aveyron de football : Espalion et Comtal lourdement sanctionnés

Plus de 2 000 euros d’amende au total et des matches de suspension de terrain ont été prononcés par le District après les incivilités ayant émaillé la finale de la coupe de l’Aveyron en mai dernier.

L’été n’efface pas tout. Surtout quand on parle de faits très rares voire jamais connus auparavant en Aveyron. Si la finale de coupe départementale le 28 mai a bien été la grande fête du football amateur, elle a aussi versé dans la violence, verbale comme physique. Ainsi, comme nous le relations au moment des faits, des incidents entre spectateurs ont éclaté au milieu d’une pelouse du stade Paul-Lignon envahie après la victoire 4-1 d’Espalion sur les réservistes de Comtal.

La commission de discipline du District, l’organisateur, a même relevé des agissements graves durant la partie. "Les supporters des deux clubs ont été responsables de jets d’objets, notamment de gobelets et de carafes, en direction des joueurs", selon le procès-verbal daté du 22 juin que nous nous sommes procuré ; celui-là même qui liste les sanctions prononcées, et qui n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’un appel par les deux clubs visés. À savoir : quatre matches de suspension de terrain dont deux avec sursis et 1 000 euros d’amende pour Espalion ; ainsi qu’un match de suspension avec sursis et 800 euros d’amende pour Sébazac-Lioujas. Si les sanctions sont moins importantes pour Comtal, le fait que ses dirigeants Marc Guitard et Francis Guibert n’aient pas répondu à la demande de renseignement de la commission a ajouté 110 euros d’amende au coût de cette soirée. Il n’en reste pas moins qu’à la lumière du travail de cette commission présidée par Michel Péret, ce sont les Espalionnais qui sont désignés comme les plus fautifs, d’autant que le club de Perse avait déjà été sanctionné pour le comportement de ses supporters en quart de cette même coupe. Au printemps, le match à Ouest Aveyron avait vu des fans sang et or dépasser les limites, le District ayant ainsi dû déjà prononcer une interdiction de stade pour l’USE (quatre matches de suspension dont deux avec sursis et 400 euros d’amende, ramenés du coup à quatre matches fermes et 200 euros de plus).

Pendant quelques minutes, la tension était à son comble entre les supporters des deux camps sur la pelouse de Paul-Lignon ! Ceux-ci ont été séparés par un cordon de sécurité et tout est désormais rentré dans l’ordre. pic.twitter.com/rs6LYrw7qp — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) May 28, 2023

"La commission constate que, dès l’entrée sur la "fan zone", des supporters d’Espalion ont été injurieux à l’encontre des supporters de Comtal. Des chants inadmissibles ont été répétés ad libitum : "Comtal, on t’encule"", fait ainsi état le document de trois pages dans lequel on lit également : "La commission retient que si des coups ont été portés par des supporters des deux équipes, ils sont dus à l’attitude provocatrice de supporters d’Espalion. Ce qui en aucun cas n’exonère les supporters du club de Comtal qui n’ont pas respecté les distances mises en place par l’organisateur."

Silence à Espalion et à Comtal

L’étude de ce dossier ayant aussi permis de constater que "l’intervention des joueurs et dirigeants des deux clubs ainsi que du service d’ordre du District a permis d’éviter des incidents bien plus graves."

Contactés par nos soins, ni le président d’Espalion Bernard Ayral, ni celui de Comtal, Marc Guitard, par ailleurs membre du comité directeur du District, n’ont souhaité réagir. Guère plus que le boss des footballeurs aveyronnais Pierre Bourdet, ce dernier précisant seulement : "C’est du passé, et je ne reviens pas sur du passé, d’autant que cela relève de la commission de discipline", jugeant aussi les sanctions "appropriées au vu de l’évènement".