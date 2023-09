Castanet. "Les Temps d’Art" : une exposition mise en scène par Patrick Noppe

Installé depuis quelques années au village de Lardeyrolles sur la commune de Castanet, Patrick Noppe avoue avec le sourire y trouver un petit coin de paradis avec sa femme, où il associe "qualité de vie et évasion" : le cadre parfait pour imaginer et créer. Patrick Noppe est né en 1962 à Senlis (Oise). Créateur depuis sa jeune enfance, il entreprend des études artistiques à l’École Supérieure des Arts modernes (ESAM Paris) . À partir de 1984, à la suite de sa rencontre déterminante avec le peintre Jean Langlois, il s’oriente définitivement vers la peinture. Ses œuvres traversent même le continent pour arriver à Tokyo et à Pékin dans le cadre de "L’Art Actuel Chine Japon France" ! En 1991, il enseigne les arts plastiques à de jeunes élèves de l’institut Saint-Dominique de Mortefontaine (60) puis aujourd’hui à des collégiens et lycéens aveyronnais (à Rieupeyroux, La Fouillade, Rodez et Onet-le-Château...) Durant son temps libre, il continue à créer : des peintures, des sculptures et réussit admirablement à leur "donner vie". Au fil du temps, sa grange s’est transformée en une belle mosaïque de couleurs, de sculptures qui devraient surprendre et émerveiller les visiteurs. Patrick Noppe accueillera le public, à l’occasion des journées du patrimoine les journées du 16 et 17 septembre à Lardeyrolles, pour faire découvrir son exposition "Les Temps d’Art" qu’il aura soigneusement mise en scène.

Animé par les couleurs, il peint ses émotions, ses ressentis à partir d’un objet, d’une situation, d’un regard qu’il croise sur son chemin. Le visiteur tentera de deviner l’histoire qu’elles racontent, ou le message qu’il a souhaité transmettre.

À travers le jeu de mots "les temps d’Art", l’artiste espère susciter l’envie aux curieux, aux amoureux de l’Art mais aussi du partage, de le rejoindre pour échanger avec lui durant ces deux jours de portes ouvertes. Entrée libre et gratuite les 16 et 17 septembre de 8 heures à 20 heures).

Adresse : 2719 route de Sauveterre-de-Rouergue, Lardeyrolles www.instagram.com/patrick.noppe/