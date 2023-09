IMAGES. Occitanie : grosse grêle sur les Pyrénées-Orientales, des orages et de la pluie un peu partout dans la région

Les orages annoncés par Météo France pour ce mardi 12 septembre ont bien frappé la région, parfois fortement comme dans les Pyrénées-Orientales.

"De la taille de grosses billes" : les Pyrénées-Orientales ont reçu plus que leur lot d'orages et d'averses, de grêle notamment, dans les orages annoncés dans la région Occitanie. Selon L'Indépendant, les villages de Canohès, Thuir, Bages et Elne ont essuyé de fortes chutes de grêle et des rafales de vent, alors qu'autour de Perpignan, il est tombé plus de 50 mm d'au en une heure. De fortes averses qui ont provoqué l'évacuation d'un magasin Décathlon à Perpignan. A Thuir et même dans la capitale des P.-O., l'eau a même envahi les rues de la ville.

La région sous les orages

Des chutes de pluie, de grêle et des orages sont également signalés dans le Gard et en Lozère.

Dans le Sud-Aveyron, la pluie et la grêle sont tombées de manière soutenue dans le secteur de Brusque (31mm en une heure) puis s'est déplacé vers Millaur, les Cévennes et le sud du Larzac.

Dans l'Aude, un gros orage était signalé sur les Corbières, se déplaçant vers l'est et Narbonne.

Des orages pourraient également éclater cette nuit ailleurs.