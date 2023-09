Aveyron : Emmaüs lance un appel aux dons pour les sinistrés du séisme au Maroc

La collecte d'Emmaüs s'organise à Rodez. De nombreux produits sont recherchés, avant un départ pour le Maroc, que le comité espère acter au plus vite.

L'élan de solidarité se poursuit, et Emmaüs est bien sûr de la partie. Alors que le séisme survenu au Maroc ce vendredi 7 septembre a fait plus de 3 000 victimes, le comité lance un vaste appel aux dons pour venir en aide aux nombreux sinistrés. À Rodez, le point de collecte est fixé aux locaux d'Emmaüs à Bel-Air, rue Geneviève-de-Grandmaison.

Sont particulièrement recherchés couvertures, couches et vêtements pour bébé, divers produits d'alimentation non périssable, de l'eau, des toiles de tentes, des petits matelas ou encore des lits de camp. Car dans la continuité de cette collecte, l'antenne de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue, en compagnie de ses voisines de Millau et d'Albi, se rendra au Maroc pour apporter toutes les denrées récoltées.

"On espère faire partir notre camion le plus vite possible. Il prendra ensuite le ferry et une fois arrivé au Maroc, se rendra dans la vallée de l'Ourika", une région particulièrement touchée par ce séisme de magnitude 7, indique Véronique Magnaux, responsable d'Emmaüs à Rodez et Villefranche-de-Rouergue.