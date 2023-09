Villefranche-de-Rouergue. Ce samedi, c’est concert baroque à la collégiale

Samedi 16 septembre, à 17 heures, aura lieu un concert hautbois, flûte à bec, violon et orgue dans la collégiale de Villefranche. Ce concert est organisé par l’association "Musique et orgue à Villefranche" et, comme chaque année, par le Comité villefranchois de lutte contre la faim, au profit de la ferme-pilote de Guié (Burkina Faso) .

Quatre musiciens aveyronnais

Il sera donné par 4 musiciens aveyronnais (d’origine ou d’adoption) qui aiment à se produire régulièrement ensemble. Le violoniste James Coles a été membre de grands orchestres anglais (Covent Garden, Menuhin Festival orchestra), et a enseigné son instrument à Londres et Birmingham. Il a ensuite habité dans l’Aveyron puis le Lot, et aime faire résonner son violon dans les différentes églises du Sud-Ouest.

Après avoir obtenu un premier prix de flûte à bec au conservatoire de Montauban, Nathalie Tuffery s’est spécialisée dans l’interprétation de la musique baroque.

La jeune et talentueuse aveyronnaise Chloé Siloret a obtenu le Diplôme d’études musicales en hautbois au conservatoire régional de Cergy-Pontoise ; elle est actuellement élève au pôle supérieur de Bordeaux et se destine à une carrière professionnelle comme hautboïste.

Joseph Malherbe, qui s’est formé à l’École César Franck à Paris puis au conservatoire de l’Aveyron, est actuellement organiste à la collégiale de Villefranche-de-Rouergue et professeur de formation musicale au conservatoire de l’Aveyron.

Un programme varié associera musique baroque (Bach, Telemann, et romantique Fauré…), il mettra en valeur les deux orgues de la collégiale.

L’entrée est libre (quête au profit de la ferme de Guié).