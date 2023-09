Handball : un nouveau départ pour les Rocettes

Après être passée à une poussière d’accéder à la N2 deux saisons de suite, l’équipe bleu marine, grandement remaniée, s’apprête à plonger dans un nouvel exercice. Dimanche 17 septembre, elles iront à Vergèze, sous les consignes de leur nouvelle entraîneure, Karyne Albouy.

L’heure est au renouveau chez les Rocettes. Depuis l’ultime journée de la saison, le 13 mai, qui a vu les bleu marine manquer une deuxième fois de suite la montée en Nationale 2 pour une question de différence particulière, beaucoup de choses ont changé dans le vestiaire des Aveyronnaises. À commencer par leur coach.

Depuis 2018, elles étaient entraînées par Milenko Kojic, ancien technicien de l’équipe masculine. Et en juin, le club a annoncé nommer à la tête des Rocettes, Karyne Albouy, l’entraîneure des U17 féminines qui a remplacé en intérim Raphaël Geslan aux manettes de la N2M en fin de saison. La coach se partage désormais entre les jeunes et les seniors filles, qui ont un entraînement commun par semaine. Mais qui vont aussi avoir des week-ends de championnat communs. Ce qui explique le fait que les bleu marine vont souvent jouer le dimanche en cette reprise, alors qu’elles étaient habituées aux matches du samedi soir.

Au-delà de ces deux nouveautés, il est en une autre qui va demander un grand temps d’adaptation aux Ruthéno-Castonétoises : le groupe, chamboulé par de nombreux départs et quelques arrivées, ne se connaît pas encore très bien.

Un groupe pas encore au complet

"L’objectif pour l’instant, c’est de réapprendre à jouer ensemble", assure Amélie Fixes, cadre et capitaine des Rocettes. D’autant que l’effectif compte encore un bon nombre de blessées de longue durée. Dont trois (Albouy, Souyot et Bellegarde) se remettant d’une rupture des ligaments croisés d’un genou, qui ne pourront pas revenir avant la deuxième partie de saison. La recrue tunisienne Sarra Hassine n’est pas encore arrivée pour une question "de visa", précise l’entraîneure. Et l’Espagnole Paula Cosano, qui a fait la présaison avec les Aveyronnaises, est partie jusqu’à la fin du mois pour passer sa thèse d’ingénieure.

" La préparation a commencé tard (le 22 août). Certaines filles n’ont attaqué l’entraînement que début septembre et le groupe n’est pas encore au complet. Je serai un peu plus sereine au début du mois d’octobre ", complète Karyne Albouy, qui ne sent " pas prêtes " ses nouvelles protégées. Pourtant, la compétition reprend bel et bien ce week-end. Avec un des plus longs déplacements de la saison pour les Rocettes : à Vergèze, dans le Gard, dimanche 17 septembre, avec "un effectif de huit joueuses", indique Albouy. Loin de la course à la montée des deux saisons dernières, les bleu marine remettent les compteurs à zéro. Et dans leur viseur, il y a "le maintien et la qualification en poule haute" au bout de la première phase, avance la technicienne, qui attend encore un peu pour se projeter davantage.

Mouvements et effectif Départs : Janice et Clélia Maurel, Léna Ichard, Marion Bousquet, Margot Terrioux (études), Noëlie Guibert (travail), Agathe Vernhes (blessure), Mélanie Gervais (déménagement). Arrivées : Sarra Hassine (CSF Moknine, Tunisie), Anaïs Brice (Saint-Girons, Régionale), Floriane Aussel, Manon Fanery, Virginie Causse, Ludivine Chatelain-Nouioua (reprise), Lola Froidevaux (Guyane), Paula Cosano (Malaga, Espagne). Effectif : Ludivine Chatelain-Nouioua, Ingrid Bousquet, Maelys de Zerbi, Anaïs Brice, Sarra Hassine, Yéléna Calmes, Leya Albouy, Lalye Souyot, Amélie Fixes, Camille Efferma, Manon Enjalbert, Youmna Maanfou, Rachel Bellegarde, Floriane Aussel, Manon Fanery, Virginie Causse, Lola Froidevaux, Paula Cosano.

Début de la deuxième phase les 2 et 3 mars

Après les quatorze journées de la première phase du championnat, du 16 septembre au 10 février, les Rocettes s’attaqueront à la deuxième le week-end des 2 et 3 mars. En fonction de leur classement à la fin de cette première étape au sein du groupe B, les Rocettes seront qualifiées pour la poule d’accession (les quatre premières équipes) ou la poule de maintien (les quatre dernières) et rencontreront les formations du groupe B.