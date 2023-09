Mur-de-Barrez. L’école de foot du Carladez Goul Sportif fait sa rentrée

L’école de foot du Carladez Goul Sportif a fait sa rentrée samedi sur le stade de Mur-de-Barrez. C’était l’occasion de revoir sur le terrain les jeunes ayant déjà un peu de pratique et d’accueillir ceux qui souhaitent s’initier au foot en attendant de devenir de futurs champions.

Ce rassemblement concernait les enfants, filles et garçons, nés à partir de 2018 et jusqu’à 2013. Ceux nés en 2019 pourront être accueillis uniquement aux entraînements. Ils seront encadrés par Julien Grasset, William Chikli, Anthony Lafon et Mickaêl Degoul. Pour tous renseignements vous pouvez contacter les éducateurs cités ou au 07 88 97 16 01.