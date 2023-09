Brommat. Les amateurs de belote se retrouvent

La saison estivale touche à sa fin, l’automne pointe le bout de son nez et avec lui la saison des belotes.

Récemment, sur l’invitation du club des Amis, trente-six équipes avaient fait le déplacement pour se retrouver autour du tapis vert taper le carton dans une excellente ambiance.

Durant la soirée, chacun a fait le maximum pour figurer au palmarès et repartir avec un lot. La palme d’or revient à l’équipe Gilbert et Jean avec 4 265 points et remporte les corbeilles de charcuterie. Le duo Jean et Annie arrive en seconde position (4 115) suivi de Yannick et Michel (4 050) et Pierre et Annie (4 021). Les 23 meilleures équipes ont été récompensées.

André et Marguerite Lafon qui terminent en queue du peloton ont également été récompensés. Les aînés se retrouveront le dimanche 15 octobre pour le repas d’automne.