Saint-Christophe-Vallon. Les rendez-vous de Vallon de cultures

Vallon de cultures inaugure une saison nouvelle en reconduisant ses rendez-vous mensuels au café-théâtre La Diligence, avec des spectacles sélectionnés pour s’adapter à l’intimité du lieu et toucher la sensibilité des amateurs de théâtre dans un rapport de proximité. Afin de favoriser les échanges, l’association propose le samedi une formule com­plète "spectacle et assiette" et le dimanche la possibilité de prendre un verre au bar à l’issue du spectacle. Les places étant limitées, il est plus que vivement conseillé de réserver. Le premier spectacle aura lieu ce samedi 16 septembre, à 19 h 30, et dimanche 17 septembre, à 17 heures. Le Coche-Cuche Théâtre de Cusset (03) présentera "Qu’est-ce que le théâtre", un spectacle loufoque, entre pièce de théâtre et conférence délirante au cours duquel les comédiens Claudine Bonhomme et Loïc Auffret convoquent nos questionnements sur l’art d’être spectateur. Toutes questions auxquelles les deux comédiens "amateurs-professionnels" tâchent de répondre en associant théorie fumeuse et démonstration pratique en interprétant les meilleures pages d’une pièce d’un célèbre auteur autrichien totalement inconnu.

Aux cinq spectacles prévus à la Diligence, de septembre à janvier, viendront s’en ajouter quelques autres programmés ailleurs. À Saint-Christophe début février, un spectacle "coup de cœur" fera redécouvrir la compagnie Zygomatic qui avait régalé le public par le passé avec "Manger". Avec "Climax", elle viendra alerter sur les aléas climatiques.

Vallon de cultures accueillera également en résidence la compagnie toulousaine Le Bruit des Gens qui fera partager l’univers de Serge Valletti avec deux spectacles différents : "Au bout du comptoir la mer", joué "Hors les Murs" du Vallon, dans des bistrots accueillants et parti­culièrement adaptés. "À plein gaz", ayant été retenu dans la programmation de la saison culturelle de la communauté de communes Conques-Marcillac, sera joué deux fois à Nuces.

Infos et réservations : vallondecultures@gmail.com / 07 88 03 39 43.