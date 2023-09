Prades-Salars. Succès sur toute la ligne pour le Moto-club et son week-end enduro

Le week-end enduro moto s’est déroulé par un temps ensoleillé et a été un grand succès, en commençant par l’enduro kids avec 60 motos au départ pour la première journée. Ce qui a ravi petits et grands, ainsi que les parents.

Le lendemain, dès 8 heures, ce fut au tour de près de 400 motos de prendre le départ, dont 150 anciennes, avec de la liaison et 2 spéciales sur le village ; de quoi en prendre plein les yeux, avec beaucoup de monde autour des spéciales.

Au moment des bilans, le Moto- club a tenu à saluer ses adhérents qui ont œuvré tout au long du week-end, ainsi que les propriétaires des terrains, le comité des fêtes de Prades-de-Salars qui a tenu les buvettes et la restauration et préparé le repas de samedi soir, sans oublier la mairie et les communes voisines qui ont soutenu cette manifestation.

Le Moto-club tire donc un bilan positif de ces 2 jours, sans incident, t et promet d’autres mobilisations dans les années à venir. Maintenant, place à la détente avec une journée karting pour les adhérents du club.