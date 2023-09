Decazeville. Un atelier exceptionnel autour de la couleur au centre social

Depuis janvier 2023, le centre social propose tous les lundis après-midis, dans ses locaux place Cabrol, à Decazeville, un atelier "Dessin peinture".

Pour ses organisateurs, l’idée de ce moment de partage de techniques entre habitants est née autour d’un des cafés du mardi matin à leur initiative. Lors de la fête du Part’âge en avril dernier, les participants ont exposé leurs créations.

Exceptionnellement, le lundi 25 septembre prochain, de 13 h 30 à 16 h 30, Marianne Rulland (Les Ateliers du Geste), artiste professionnelle, animera cet atelier.

Autour de la thématique des couleurs, elle proposera une approche technique et pratique de la couleur en peinture acrylique, afin de mieux appréhender les rapports de couleur et savoir créer ses propres couleurs et associations. Cette animation est entièrement gratuite mais le nombre de places est limité.

Inscriptions obligatoires avant le 20 septembre auprès du Centre Social Decazeville communauté au 05 65 47 96 73.