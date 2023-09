Marcillac-Vallon. Des ateliers Part’Ages autour du chant

C’est la rentrée… et la reprise des ateliers "Part’Ages de chants" animés par Yves Lavernhe dans les locaux du Château des enfants (route de Cransac). Ces ateliers gratuits, proposés par l’association Familles Rurales Saint-Christophe/Valady, reprendront ce mardi 19 septembre de 14 h 45 à 16 h 15. Ils s’adressent aux personnes de plus de 60 ans résidant sur la commune de Saint-Christophe des environs. Au programme, convivialité, détente, chansons, accordéon et bonne humeur… L’idée est de se retrouver et d’échanger autour du chant traditionnel, sans aucune obligation de savoir chanter. "Chacun et chacune vient avec sa mémoire, parfois son cahier de chant et l’envie de passer un bon moment" indique Yves Lavernhe, un artiste aux multiples talents de chanteur, musicien et conteur. Contact : 06 48 10 98 80.