Rodez : l'opposition réclame une aide exceptionnelle en faveur des Restos du cœur

Alors que les Restos du cœur lancent un cri d'alerte à l'échelle nationale, à Rodez, les groupes Rodez citoyen et Rodez en commun réclament une aide financière exceptionnelle. De son côté, Christian Teyssèdre plaide pour un accompagnement au quotidien.

"Nous proposons d'accorder une aide exceptionnelle aux Restos du cœur sur le budget 2023 pour la campagne hivernale qui va commencer et d'augmenter leurs subventions pour 2024 a minima à hauteur de l'inflation." C'est l'idée soufflée par le groupe d'opposition à la Ville Rodez citoyen, emmené par ses élus Marion Berardi, Iléana Bertau, Alexis Cesar et Éléonore Échène. Par un communiqué, ils interpellent le maire de Rodez Christian Teyssèdre, sur les difficultés vécues par les Restos du cœur.

Un problème national qui se répercute localement

Une problématique nationale, qui se répercute à l'échelle locale, alors qu'en Aveyron, l'association a distribué 263 000 repas supplémentaires entre mars 2022 et 2023, par rapport à la période allant de novembre 2021 à 2022. Qui plus est, l'antenne locale a bouclé son dernier exercice avec un déficit de 82 000 €. "Notre collectivité ne peut rester sourde à cet appel à l'aide et laisser à ces associations caritatives le choix inhumain de réduire le nombre de leurs bénéficiaires ou de mettre la clé sous la porte", appuie Rodez citoyen.

"Nous avons le devoir d'accompagner"

Un avis partagé par un autre groupe d'opposition, Rodez en commun, et ses élus Mathilde Faux, Arnaud Combet, Jean-Michel Cosson et Sarah Vidal. "Parce que permettre à tous de mieux vivre relève de la responsabilité des élus, nous avons le devoir d’accompagner plus fortement l’ensemble des associations à caractère social", plaident-ils.

Ces anciens membres de la majorité poursuivent : "Il y a un an déjà, l’ensemble des associations à caractère social avaient vu le nombre de bénéficiaires doubler. Nous étions alors intervenus lors du conseil municipal pour dénoncer la baisse de la subvention allouée aux Restos du cœur. Celle-ci passant de 10 000 € à 8 000 €." Un hiver qui risque d'être tourmenté du côté des Restos...