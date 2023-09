Bozouls. Dédicace pour les enfants à l’épicerie du Trou par Eve Abad et Olivier Plagnes

Après une première dédicace réussie à l’épicerie du Trou, à Bozouls, où Ève Abad et Olivier Plagnes ont présenté avec bonheur début juillet leurs 7 albums jeunesse aux petits locaux comme aux jeunes touristes, le duo de créateurs littéraires reviendra durant la matinée du 17 septembre de 10 heures à 12 h 30, pour présenter et dédicacer leurs charmants ouvrages, emplis de tendresse et de bonne moralité.

Parallèlement, sur les salons alentour, ces auteurs autodidactes qui impriment en Aveyron "et en éco responsable !", précise Ève, proposent leurs ouvrages individuels (romans, récits ou nouvelles vécues, BD, théâtre, poésie) mais poursuivent lesprojets enfants à 4 mains (Ève à la plume et Olivier aux pinceaux). Ainsi, entre autres, une suite du "Petit Dragon enrhumé" (qui traite des feux de forêt et qui cartonne), devrait voir le jour bientôt.

Dans ses modestes ouvrages, Ève se fait un devoir de faire passer, en douceur un message écologique aux enfants, car pour elle il n’y a pas de petite pierre à l’édifice aux efforts collectifs nécessaires et au sauvetage de notre belle planète.