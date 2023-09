Sébrazac. Mariage de Nicolas et Hanoi

Samedi 12 août était un grand jour de fête pour les familles de Nicolas Azémar et Hanoi Lopez qui avaient choisi Coubisou pour leur mariage.

Madame le maire, Bernadette Bélières-Azémar, avait la joie et le bonheur de marier son fils Nicolas à Hanoi. Une cérémonie émouvante qui s’est faite à deux voix. Durant la célébration, Bernadette Bélières-Azémar était accompagnée de Michel Châtenet qui assurait la traduction en espagnol ; une initiative fortement appréciée par la famille de la mariée.

Native de la République dominicaine, Hanoi est venue en France pour poursuivre ses études de droit. Depuis elle travaille et vit à Paris. Nicolas est gérant d’une brasserie à côté de la mairie du Xe arrondissement.

Nous adressons tous nos meilleurs vœux de bonheur à Hanoi et Nicolas qui s’installent à Paris et toutes nos félicitations aux parents Bernadette Bélières-Azémar à Cervel et Christian Azémar, Fabiola et Juan Lopez à Santiago (République dominicaine) ainsi qu’aux grands-parents Marie-Hélène Bélières à Cervel, Marie-Thérèse et André Azémar à Castelnau-de-Mandailles.