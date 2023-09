Rodez : un don de 10 000 € pour aider les victimes du séisme de février en Turquie et en Syrie

Rodez agglomération a remis la somme ce jeudi 31 août aux représentants de l'Association culturelle turque, basée à Rodez.

Le 6 février 2023 et dans les jours qui ont suivi, quatre séismes et des milliers de répliques ont été enregistrés entre le Sud de la Turquie et le Nord de la Syrie. Près de 56 000 personnes ont perdu la vie, plus de 100 000 ont été blessés et des milliers de logements ont été détruits.

Le choix d'une association locale

Immédiatement, la communauté turque aveyronnaise se mobilise et lance un appel aux dons, par le biais de l'Association culturelle turque... qui vient, ce jeudi 31 août, de recevoir un nouveau coup de pouce des mains de Rodez agglomération.

"On a été totalement solidaires après la catastrophe qui a eu lieu en Turquie qui a fait des milliers de morts. C'est normal que Rodez agglomération participe à un don. Nous avons fait le choix d'une association locale, plutôt qu'une structure internationale", expliquait le président de l'agglomération Christian Teyssèdre à l'heure de la remise d'un chèque de 10 000 € à l'association.

Près de 100 000 logements manquant

Une aide fort bienvenue pour Kerim Darici, président de l'association culturelle turque de Rodez. Les fonds seront envoyés en Turquie, à une association qui les répartira au plus près des besoins. "Pour aider les gens qui ont été touchés, aider à la construction de bâtiments et maisons, car il manque actuellement près de 100 000 logements. Beaucoup de gens dorment actuellement dans des maisons de camping, des containers... ils ont toujours besoin d'être aidés. Cela permettra aussi d'acheter du mobilier, du matériel...", explique-t-il

Pour les personnes souhaitant continuer à aider les victimes de ces séismes, les plus forts enregistrés sur Terre depuis 2021, l'appel aux dons est toujours en cours.

L'Association culturelle turque, 31 avenue du Maréchal-Joffre à Rodez, est joignable au 06 32 68 46 39 ou à l'adresse rodezturcaveyron@gmail.com